Calciomercato, tutte le possibili partenze: da Caicedo a Badelj. Occhio a Murgia e Palombi

CALCIOMERCATO LAZIO – A Formello c’è da costruire una nuova Lazio. E se Luis Alberto e Milinkovic Savic sono in bilico, sono anche altri i giocatori in dubbio per la prossima stagione. Dirà addio Dusan Basta, dovrebbe partire anche Felipe Caicedo. Possibile allontanamento da Roma anche per Milan Badelj.

LE DESTINAZIONI – Come sottolinea Il Tempo, oltre al Bordeaux su Badelj ci sono anche Aston Villa e West Ham. In difesa alla porta Patric e Wallace, con il primo verso Cagliari o Parma, mentre il brasiliano lontano dall’Italia, verso Portogallo e in Francia. Poi oltre Durmisi, ci sono anche Murgia e Palombi, che potrebbero restare un altro anno alla Spal e al Lecce.