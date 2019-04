CALCIOMERCATO, tutti pazzi per Fares: tanta concorrenza per l’obiettivo biancoceleste

LAZIO CALCIOMERCATO FARES – Uno dei nomi finiti sul taccuino di Tare è quello di Mohamed Fares, esterno sinistro della SPAL. La Lazio, però, per accaparrarsi il talentuoso classe 1996 – valutato circa 8 milioni – dovrà guardarsi bene dalla concorrenza. Come riporta tuttomercatoweb.it, sul calciatore estense ci sarebbero anche Napoli e Milan, ma non mancherebbero nemmeno estimatori esteri.