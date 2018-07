CALCIOMERCATO. Un altro Anderson nel mirino della Lazio: affare a zero

CALCIOMERCATO LAZIO ANDERSON – Dopo Felipe, è il tempo di Djavan Anderson. Giovane, di talento, svincolato dal Bari e, per questo, potrebbe sbarcare a parametro zero nella Capitale: la Lazio ci pensa. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, tra i club in fila oltre quello biancoceleste ci sarebbe la Sampdoria, l’Udinese, il Parma ed il Frosinone.

IDENTIKIT – Ventitré anni, terzino e all’occasione centrale, Djavan è nato ad Amsterdam ma è di origini giamaicane. Il ragazzo è gestito dalla Gestifute – scuderia del potente Jorge Mendes – il che potrebbe giovare alla Lazio dati i rapporti buoni che legano la società al procuratore. La società capitolina potrebbe ingaggiare il classe ’95 come riserva o per girarlo alla Salernitana.