CALCIOMERCATO, un bosniaco nel mirino. L’agente: “In Italia la Lazio mi ha già contattato”

CALCIOMERCATO LAZIO CIMIROT – L’agente del centrocampista bosniaco Gojko Cimirot è stato intervistato da Pagineromaniste rivelando a sorpresa che non i giallorossi ma la Lazio ha contattato in passato il suo assistito. La scorsa estate infatti Tare avrebbe chiesto informazioni sul 25enne di proprietà dello Standard Liegi. Queste le sue parole.

LAZIO – “Non ho mai ricevuto chiamate da Monchi. In Italia Gojko piace a 3-4 squadre, in particolare la Lazio me l’ha chiesto, soprattutto la scorsa estate. Ma con la Roma non c’è nulla.”