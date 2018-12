Calisti: “Con due colpi sul mercato Lazio in Champions”

CALISTI – Ernesto Calisti, ex calciatore biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb del prossimo mercato della Lazio.

MERCATO – “Qualcosa ovviamente dovrà esser fatto per alzare l’asticella. E interverrei in avanti e per un esterno destro. Marusic e Patric non garantiscono quel che si voleva e a destra non hanno reso al meglio. È chiaro che mi aspetto un rinforzo: si parla di Darmian e sarebbe assolutamente da prendere. D’altra parte il mercato dovrà esser fatto bene, non puntando a prendere per prendere”



ATTACCO – “Di Brahimi se ne parla bene e Tare certamente sa cosa fare. Si continua a parlare anche di Wesley. Io però punterei di più sul nostro campionato, pescherei in serie A. Tanto per fare un nome proverei a rendere Lasagna, anche se l’Udinese difficilmente se ne priverà. Cercherei comunque un giocatore pronto, capace di inserirsi subito”.

CACERES – Mi aspettavo di più da lui. È vero anche che è stato utilizzato poco e non nel suo ruolo. Ci sono comunque anche altri calciatori che hanno trovato poco spazio come Murgia o Cataldi che potrebbero essere mandati a giocare”.



CHAMPIONS – “Con due colpi fatti bene può puntare alla Champions. Peraltro il Milan non va certo a mille, la Roma idem. Con due colpi importanti si può fare una bella accelerata verso il quarto posto”.