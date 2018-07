CAMERUN. Eriksson verso la panchina della Nazionale

ERIKSSON NAZIONALE CAMERUN – Una nuova avventura per l’allenatore giramondo Sven Goran Eriksson. Secondo quanto riportato da calciomercato.com l’allenatore del secondo scudetto biancoceleste si trova in queste ore in Africa per parlare con i dirigenti della federazione camerunense per parlare con loro di un possibile futuro ingaggio alla guida della Nazionale.