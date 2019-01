Canigiani: “Campagna abbonamenti vantaggiosa, ed oggi i prezzi di Lazio-Juve…”

CANIGIANI LAZIO ABBONAMENTI – Ai microfoni della radio ufficiale biancocelesti è intervenuto il responsabile del marketing biancoceleste Canigiani per parlare della campagna abbonamenti. “La riapertura della Campagna Abbonamenti era in programma, ci saranno nove gare a disposizione per i nostri tifosi, due delle quali vedranno i biancocelesti sfidare la Juventus e la Roma. I prezzi e le promozioni proposte sono molto vantaggiosi. Oggi usciranno i prezzi dei tagliandi per Lazio – Juventus, la cui vendita partirà tra una decina di giorni”.

ABBONAMENTI – “Nella prima fase di vendita, la campagna proponeva dei prezzi ancora più vantaggiosi e per la vendita in abbonamento delle gare di ritorno di campionato ci siamo basati sul prezzo più alto della rpima fase di abbonamento apportando alcuni accorgimenti per garantire un vantaggio superiore a coloro che hanno sottoscritto ad inizio stagione la propria fidelizzazione alle gare interne della Lazio. Ci saranno tante partite nelle quali gli Under 14 potranno accedere gratuitamente allo Stadio Olimpico, ma nonostante ciò abbiamo preservato l’opportunità per i più giovani di abbonarsi per le prossime gare in casa in modo da agevolare l’accesso all’impianto. In tutte le ricevitorie abilitate si può sottoscrivere l’abbonamento in formato elettronico tramite la tessera Millenovecento, mentre la sottoscrizione classica si può effettuare presso i nostri Lazio Style 1900 Official Store”.