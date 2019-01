Canigiani: “I biglietti per Lazio-Juve in vendita dal 16 gennaio. E gli abbonamenti…”

LAZIO CANIGIANI – Manca poco al ritorno in campo, sabato infatti la Lazio scenderà in campo contro il Novara, in Coppa Italia. Il responsabile del marketing Canigiani, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste per fare il punto della situazione.

CAMPAGNA ABBONAMENTI: “Prendendo in considerazione i prezzi delle partite contro Juve e Roma, le altre partite avranno un prezzo più che irrisorio con l’abbonamento. Inoltre si giocherà in primavera, quindi sarà molto piacevole andare allo stadio con quel clima. Secondo me chi non si abbonerà adesso, se ne pentirà. Sui numeri ancora non ci sono dati da rilevare, probabilmente da oggi ci sarà un aumento anche perché sono finite le feste”

JUVENTUS : “La vendita dei biglietti per la partita partirà il 16, il giorno dopo la fine della vendita degli abbonamenti. Abbiamo deciso così per evitare di sovrapporre le due cose”.

BUS SHARING: “Il servizio è valido solo per il campionato. Anche perché per la partita contro il Novara non credo sia troppo necessario. Stiamo valutando se adottarlo anche per Lazio – Siviglia di Europa League. Ovviamente, nel caso in cui si farà, lo comunicheremo con largo anticipo”.

NOVARA: “Contro il Novara gli under 14 potranno accedere gratuitamente allo stadio. ma in generale i prezzi per tutti sono molto vantaggiosi. Con 5 euro si acquista un biglietto in curva Nord, con 10 euro in tribuna Tevere”.