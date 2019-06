Canigiani: “I primi di luglio presenteremo la nuova maglia, il tour della Coppa Italia prosegue con successo”

LAZIO INTERVISTA CANIGIANI – Marco Canigiani, responsabile marketing della società, è intervenuto ai microfoni della radio del club per dare gli ultimi aggiornamenti sul tour che vedrà protagonista la Coppa Italia nei negozi affiliati di Roma e provincia e fornire le ultime sulla nuova maglia della prossima stagione. Queste le informazioni date a riguardo.

TOUR COPPA ITALIA – “La Coppa Italia nei prossimi giorni farà tappa nei Macron Store e poi tornerà al Lazio Style Official Store di Valmontone, negozio nel quale sarà riproposto l’appuntamento con il trofeo visto il maltempo che è stato riscontrato nella data prevista inizialmente. A Settebagni e Valmontone verrà replicata anche l’iniziativa in sinergia con Lazio Museum, grazie al quale verrà organizzata un’esposizione delle maglie della Lazio che hanno vinto. Finora tale iniziativa ha avuto un buon riscontro ed ha trovato la sorpresa dei tifosi che hanno potuto vedere le maglie che hanno vinto dei trofei nella storia della Lazio”.

MAGLIA BANDIERA – “La maglia bandiera ha una storia incredibile, è nata in un periodo di grandi sofferenze, di emozioni, in un momento molto intenso: è bello che questa casacca trovi riposo dopo aver alzato una Coppa Italia al cielo. La Macron si è trovata al posto giusto nel momento giusto per realizzare la maglia bandiera: l’azienda di abbigliamento sportivo ha contribuito a rilanciare una divisa che era nei pensieri di tutti i tifosi laziali”.

ABBONAMENTI – “Siamo in attesa di lanciare la Campagna Abbonamenti, stiamo risolvendo dei problemi che speriamo di superare presto. Nei primi di luglio presenteremo la prima maglia, poi scatterà il ritiro con le consuete attività. La coccarda sarò un tocco in più nella nuova casacca, darà più valore alla maglia e, solo per conservarla, i tifosi saranno interessati alle prossime divise: questo è uno dei vantaggi che implica la vittoria di un trofeo”.