Canigiani: “Partita la vendita per la finale. Per il Priority Pass…”

CANIGIANI FINALE COPPA ITALIA – Alle 12.00 di oggi è partita la vendita per i tifosi abbonati della Lazio per la finale di Coppa Italia. Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, ha fatto poi il punto della situazione alla radio ufficiale del club: “È partita da pochi minuti la vendita per la finale di Coppa Italia, con gli abbonati che hanno il diritto di prelazione. Si tratta di una prelazione d’acquisto, quindi chi è abbonato può scegliere di comprare un biglietto per qualsiasi settore. I giorni 3-4-5 maggio si aggiungeranno quelli del Priority Pass, dal 5 al 6 chi ha la tessera del tifoso e poi dal 7 maggio partirà ufficialmente la vendita libera. Consiglio di utilizzare il Priority Pass per assicurarsi un biglietto perché si tratta di un’iniziativa che sta andando molto bene. In ogni caso chi vuole un biglietto in Tribuna può anche aspettare la vendita libera, mentre per Curva e Distinti la vedo dura che ci sarà disponibilità quando partirà la vendita libera”.