Canigiani: “Qualche tagliando disponibile solo in Monte Mario”

LAZIO INTER OLIMPICO CANIGIANI – Mancano ancora quattro giorni a Lazio-Inter, ma l’Olimpico è ad un passo dal sold-out. Il responsabile marketing biancoceleste Marco Canigiani, ai microfoni della radio ufficiale della società capitolina, fa il punto sulla questione tagliandi: “È stata abbondantemente varcata la soglia delle 60.000 presenze in vista del match di domenica prossima tra Lazio ed Inter. Per la gara ci sono ancora dei tagliandi disponibili in Tribuna Monte Mario: in tal senso, invito i tifosi a verificare l’eventuale disponibilità di biglietti anche per i settori che momentaneamente sono esauriti. Ci aspettiamo tanti tifosi interisti anche in altri settori, ma la proporzione è nettamente a favore di quelli della Lazio. La capienza dell’Olimpico è più ampia, ma viene richiesta l’eliminazione di alcuni posti per motivi di sicurezza e quella effettiva dunque è inferiore ai 70mila posti”.

BUS SHARING E PARCHEGGI – “L’iniziativa ‘BusInsieme‘ prevede otto punti di partenza con arrivo di fronte la Tevere. Entro 30 minuti dalla fine della partita coloro che si sono registrati verranno poi riportati al punto iniziale. In alcuni i posti sono già esauriti, l’iniziativa ha avuto grande successo; in altri invece c’è ancora disponibilità. Per noi è un test e serve per capire anche quali zone sono più facili da riempire, studieremo la risposta per provare a sviluppare questo servizio la prossima stagione. A breve uscirà un comunicato sui parcheggi di Viale dei Gladiatori. Il pomeriggio c’è la finale del tennis e siamo in attesa del CONI per capire come muoverci. I possessori stiano attenti alle comunicazioni che usciranno”.