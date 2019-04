Caso Kessié-Bakayoko, Giorgetti: “Giusto fare ulteriori approfondimenti”

GIORGETTI KESSIE BAKAYOKO – Continua a tenere banco il caso Kessié-Bakayoko, ‘graziati’ dal Giudice Sportivo ma condannati dal mondo dello sport. Anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, all’ingresso della Giunta del Coni, ha detto la sua sui due rossoneri: ecco le sue dichiarazioni.

LE PAROLE – “È giusto, faranno ulteriori approfondimenti. Ho sempre detto che i campioni sono un esempio per i ragazzi: se queste cose le fanno i campioni, poi succede che i ragazzi le rifanno sui campetti di periferia. Bisogna insegnare a tutti come si sta in campo e gli esempi vengono dall’alto”.