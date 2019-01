Cataldi, futuro in bilico: rinnovo o addio?

CATALDI – Non sa cosa sarà del suo futuro Danilo Cataldi. Il giovane biancoceleste a 24 anni è davanti ad un bivio: continuare con la Lazio, dove al momento non ha avuto tanto spazio, o cambiare. La decisione, più che a lui, spetta alla società, che deve decidere cosa fare del suo contratto. Il centrocampista andrà in scadenza nel 2020 e del rinnovo dovrà parlarsene al massimo entro giugno. Tare e il procuratore Giuseppe Riso si sono incontrati, ma non è ancora chiaro ciò che è stato deciso. Il 2019 porterà a Cataldi la gioia della paternità: che porti anche il rinnovo?