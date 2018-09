Champions League, espulso Ronaldo: è la prima volta in 154 gare

CHAMPIONS LEAGUE RONALDO – Debutto da dimenticare, quello di Cristiano Ronaldo in Champions League con la maglia della Juventus. Nella gara contro il Valencia il campione portoghese ha infatti rimediato il primo cartellino rosso in 154 match giocati nella competizione. L’espulsione, dovuta ad un dubbio contrasto con il difensore Murillo, ha fatto uscire in lacrime dal campo l’ex Real Madrid.

