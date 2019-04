Champions, Liverani: “Auguro vada Inzaghi, ma meriterebbe…”

LAZIO LIVERANI CHAMPIONS – Milan – Lazio sarà una gara fondamentale per le sorti in Champions delle due. A Tuttomercatoweb.com ha parlato Fabio Liverani, allenatore del Lecce ed ex laziale: “Per amicizia personale auguro a Simone Inzaghi e Gattuso di arrivare in Champions League, per quello che costruisce e fa vedere ogni anno, l’Atalanta meriterebbe la qualificazione”.

Futuro: “Mi vedo a Lecce il prossimo anno, perché c’è un progetto importante, una società seria. E c’è la voglia di fare quello che è il mio percorso, ossia alzare l’asticella ogni anno. Questo club vuole crescere”.

Fiorentina – “Non credo, eventualmente sarebbe stata una situazione da posticipare più avanti. La società ha un grande rapporto con Corvino, se ci fosse stato qualcosa sarebbe arrivata una chiamata”