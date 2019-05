Charity Gala Dinner, la Serie A e l’Airc insieme per la ricerca: tra gli ospiti anche Lotito

LAZIO EVENTO – In vista della finale di Tim Cup, va in scena questa sera al The Westin Excelsior Hotel Roma il Charity Gala Dinner. L’evento vede la partecipazione della Lega Serie A al fianco della Fondazione AIRC a sostegno della ricerca sul tumore al seno. Ospiti d’eccezione il patron della Lazio Lotito, l’ambasciatore AIRC Remo Girone ed il giornalista e conduttore Tibero Timperi.