Chelsea, Zappacosta chiede la cessione in prestito

CALCIOMERCATO LAZIO – Il calciomercato sta entrando nel vivo, e da tempo circolano voci di un possibile interessamento della Lazio per Zappacosta. I biancocelesti dovranno però prima far partire Patric per poi lanciare l’assalto decisivo all’ex Torino. Il terzino italiano in forza al Chelsea, come riporta il Corriere dello Sport, avrebbe chiesto al club di farlo partire in prestito. L’agente del calciatore nel frattempo lavora per convincere il team anglosassone a fissare il riscatto a 12-13 milioni. In alternativa i biancocelesti continuano a monitorare: Castagne, Donati, Caligiuri e Anderson.