Chievo, Campedelli: “Pellissier diventerà Presidente”

CHIEVO SAMPDORIA PELLISSIER – Quella contro la Samp, è l’ultima partita in casa per Sergio Pellissier che qualche settimana fa ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Oggi, a sorpresa, il presidente gialloblu Campedelli ha fatto sapere ai microfoni di ‘Dazn’ che l’attaccante classe ’79 diventerà patron del club.

PELLISIER PRESIDENTE – “Pellissier diventerà il presidente del Chievo Verona. E’ questa la carica più adatta per lui. Non ne abbiamo parlato ma in realtà non serve farlo. Appena deciderà di appendere le scarpe al chiodo lo faremo, la prima idea è quella”.