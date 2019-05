Chievo-Samp, commozione e standing ovation per l’ultima di Pellissier al Bentegodi

CHIEVO SAMPDORIA PELLISSIER – Lacrime e commozione al Bentegodi, dove Pellissier è sceso in campo per l’ultima volta da giocatore, davanti al suo pubblico. Il calcio perde un’altra delle sue colonne: l’attaccante classe ’79 ha infatti deciso di appendere gli scarpini al chiodo, e per lui potrebbero aprirsi le porte della presidenza del club. Al termine della gara pareggiata contro la Sampdoria, il calciatore commosso ha prima abbracciato l’amico Quagliarella, poi è uscito dal campo tra la standing ovation e gli applausi dei compagni e dei tifosi presenti.