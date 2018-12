Ciao, ciao 2018: Tare parla del suo amore per la Lazio e pensa al mercato. In arrivo Adekanye, Rossi ai saluti

NEWS DELLA GIORNATA – Lunedì 31 dicembre, primo giorno della settimana ma ultimo del 2018. Per la Lazio sono state 365 giornate ricche di emozioni che la nostra redazione vi vuole far rivivere in un unico articolo tutto da leggere. Dal passato al futuro: ora è tempo di pensare al girone di ritorno e agli obiettivi da perseguire nel 2019. Dalle ultime sul calciomercato ad alcune statistiche e curiosità dei giocatori di Inzaghi, andiamo a riassumere, come di consueto, le notizie di oggi riguardanti il mondo biancoceleste.

CALCIOMERCATO: LE POSSIBILI ENTRATE – Il girone di andata disputato dalla Lazio ha palesato la necessità di intervenire sul mercato per rafforzare alcuni reparti. Nonostante la società abbia smentito movimenti in entrata, è possibile ipotizzare che qualche operazione verrà fatta sulla fascia destra. La suggestione di oggi riguarda Filipe Luis, terzino dell’Atletico Madrid che andrà in scadenza a giugno. Intanto, però, un giocatore sembra già pronto ad arrivare a Formello: si tratta di Adekanye, ala destra del Liverpool. Altri nomi in ottica biancoceleste sono quelli di Laxalt per la fascia sinistra e di Badstuber in difesa.

CALCIOMERCATO: LE POSSIBILI USCITE – A gennaio la Lazio opererà sicuramente in uscita. Come confermato dal ds Tare, tre o quattro giocatori lasceranno Formello, in prestito o a titolo definitivo. In quest’ultima categoria rientra Martin Caceres, difensore ai margini del progetto e sempre più prossimo alla dipartita. Il giovane Rossi potrebbe andare a giocare sei mesi al Pescara mentre per Murgia rimane viva l’ipotesi del prestito.

MONDO LAZIO – Mentre i giocatori si godono le vacanze nelle mete più disparate del mondo, per la società è tempo di bilanci. Il ds Tare si è raccontato in una lunga intervista nella quale non sono mancati aneddoti sul suo amore per la Lazio ed i colori biancocelesti. Intanto il club ha comunicato la data dell’inizio della vendita dei biglietti per la partita di Coppa Italia contro il Novara. L’ex Garlini ha commentato l’ultima prestazione della squadra di Inzaghi contro il Torino mentre due laziali sono stati inseriti nella formazione Top11 del 2018. Un anno da record per Ciro Immobile e di un incremento dei tifosi allo stadio per la Lazio: qui tutti i numeri del bomber.

LE ALTRE NEWS – Gabriele Pulici ha ricordato il papà con una commuovente lettera, l’ex Hernanes convive con dei dolorosi rimpianti. Momenti difficili a Londra per Felipe Anderson mentre l’agente di Keita racconta alcuni aneddoti sul periodo biancoceleste del suo assistito. Si conclude così il 2018 della Lazio, un anno che speriamo di avervi raccontato nel miglior modo possibile. Dalla redazione di Lazionews.eu i più cari auguri di un sereno anno nuovo ricco di emozioni e gioie a tinte biancocelesti.

Marco Barbaliscia