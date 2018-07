Ciccio Graziani elogia la Lazio e consiglia la Fiorentina: “Dovremmo metterla nel mirino”

CICCIO GRAZIANI FIORENTINA LAZIO – Senza peli sulla lingua e senza mezzi termini Francesco “Ciccio” Graziani, in un’intervista rilasciata all’emittente emiliana ‘Radio Bruno’, ha speso dei consigli alla Fiorentina asserendo che ci debba essere, in un club, un’ottima capacità organizzativa. Inoltre lo stesso ha sostenuto che i viola devono prendere come spunto il percorso intrapreso dalla Lazio dati anche i risultati dell’ultima stagione in cui i biancocelesti, per poco, non sono riusciti a strappare il quarto posto valido per la Champions League.

LE PAROLE DI CICCIO GRAZIANI – “Il primo obiettivo da perseguire da parte della proprietà è quello del bilancio, infatti grandi acquisti non ce ne sono. Vorrei che si puntasse di più sui giovani italiani. Abbiamo una proprietà che ci fa stare tranquilli sotto il profilo del bilancio, ma non possiamo più pretendere che siano dati a Corvino soldi per fare una squadra più competitiva. Secondo me nel mirino dovremmo mettere la Lazio”.