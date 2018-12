Ciccio Graziani: “Immobile è l’attaccante più forte del campionato”

LAZIO INTERVISTA GRAZIANI – Ciro Immobile continua a ricoprire il ruolo di trascinatore della Lazio. Arrivato già a quota 10 gol in Serie A, l’attaccante è l’unica certezza biancoceleste in un momento in cui tutto sembra remar contro. Un’idea fatta propria anche da Francesco ‘Ciccio’ Graziani, che ai microfoni di RMC Sport si è espresso così sul giocatore.

IMMOBILE – “L’attaccante più forte del campionato è Immobile, numeri alla mano. È quello che da più garanzie. In Nazionale sente meno fiducia rispetto che alla Lazio, secondo me in azzurro spesso manca la fiducia che i calciatori dovrebbero avere”.