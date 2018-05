Ciro e Mauro: la Champions passa (anche) da loro

IMMOBILE ICARDI CANNONIERI – Domenica sera conosceremo il nome della quarta squadra qualificata alla prossima Champions League. Lazio e Inter si contendono la partecipazione all’Europa che conta e continuano la preparazione della partita che deciderà la loro stagione. L’ultima qualificazione nerazzurra risale al 2012, mentre l’ultima partecipazione dei biancocelesti è addirittura del 2007, con Delio Rossi in panchina. L’edizione odierna del Corriere della Sera focalizza l’attenzione sui due grandi protagonisti che si sfideranno all’Olimpico: Ciro Immobile e Mauro Icardi.

BOMBER A CONFRONTO – I due attaccanti infatti, oltre ad essere i trascinatori ai quali le rispettive squadre si affideranno per entrare in Champions, sono anche i due migliori marcatori della Serie A. Ciro attualmente è al comando della classifica cannonieri – dopo aver già vinto quella dell’Europa League con Aduriz – con 29 reti segnate in 32 partite giocate, con ben 10 assist a fare da contorno. L’argentino lo segue a ruota a quota 28 gol in 33 gare, ma con un solo assist vincente. Insomma, non solo un posto in Champions in palio, ma anche il titolo di miglior bomber del campionato. La sfortuna però, ha deciso di accanirsi sul centravanti di Torre Annunziata, costringendolo a fermarsi per un guaio muscolare proprio nel momento cruciale della stagione.

IMMOBILE DOMENICA TITOLARE – Contro l’Inter ci sarà ma, logicamente, non potrà essere al 100% della condizione. Sia Immobile che Icardi hanno avuto, nel corso della stagione, guai muscolari che li hanno costretti a saltare qualche partita, e le loro squadre ne hanno risentito parecchio. La Lazio infatti ha vinto solo una partita su cinque senza il suo bomber, mentre un po’ meglio ha fatto l’Inter vincendo due gare su quattro quando mancava il centravanti argentino. La differenza, però, sta anche nei sostituti. Da un lato Eder ha rimpiazzato dignitosamente Icardi quando è stato chiamato in causa, dall’altro lato Caicedo ha palesato tutti i suoi limiti dimostrando di non essere all’altezza del ruolo di vice-Immobile. Domenica però, Ciro dovrebbe tornare in campo, pronto a sfidare Maurito per portare a casa il titolo di capocannoniere e, soprattutto, il quarto posto.

