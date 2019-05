Ciro Venerato (Rai Sport): “Juve-Allegri, settimana decisiva. Inzaghi possibile traghettatore”

ALLEGRI CIRO VENERATO FUTURO – Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro di Allegri alla Juventus. Tra i nomi spuntati anche quello di Simone Inzaghi.

SU ALLEGRI – “E’ la settimana decisiva per Allegri alla Juve, l’incontro con Agnelli metterà sul tavolo il rinnovo del contratto visto come andò al Milan. Chiederà una prova di fiducia, vuole un triennale da 10 milioni annui. Le voci su Zidane e i rapporti di membri societari con Conte lo turbano, anche il fatto che nel 2020 saranno liberi Deschamps e Guardiola non lo lasciano tranquillo. Agnelli non ha bloccato allenatori, ha sondato Pochettino che vuole il doppio e c’è la clausola. Mihajlovic e Inzaghi nomi per fare da traghettatori e vicini a Paratici. Se Allegri lascia c’è l’ipotesi Psg per il tecnico toscano”.