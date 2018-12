Bologna-Lazio, i convocati di mister Filippo Inzaghi

BOLOGNA LAZIO INZAGHI CONVOCATI – Il Bologna ha diramato, tramite il proprio sito ufficiale, l’elenco dei convocati per la sfida contro la Lazio. Rosa quasi al completo per mister Filippo Inzaghi che è costretto a fare a meno soltanto del febbricitante Falcinelli. Di seguito la lista completa dei 24 convocati per la 18esima giornata di Serie A.

CONVOCATI

Portieri: Da Costa, Santurro, Skorupski.

Difensori: Calabresi, Danilo, De Maio, Dijks, Gonzalez, Helander, Mbaye, Paz.

Centrocampisti: Donsah, Dzemaili, Krejci, Mattiello, Nagy, Poli, Pulgar, Svanberg.

Attaccanti: Destro, Okwonkwo, Orsolini, Palacio, Santander.