COPPA ITALIA PRIMAVERA. La Lazio affronterà in trasferta il Palermo al primo turno

COPPA ITALIA PRIMAVERA PALERMO LAZIO – La Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone della prossima Coppa Italia Primavera. La Lazio di mister Bonacina, richiamata in campionato ad una pronta risalita dopo la retrocessione dello scorso anno, affronterà il Palermo nel primo turno della coppa Nazionale. La partita, ad eliminazione diretta, si giocherà in casa dei siciliani il 26 settembre: in caso di successo, i biancocelesti affronteranno, il prossimo 31 ottobre, la compagine che uscirà vincitrice dal confronto tra Lecce e Crotone.