CONFERENZA Napoli, Ancelotti: “Non sono stanco di vincere”

CONFERENZA LAZIO ANCELOTTI NAPOLI – Poco fa l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia del match che i partenopei affronteranno domani sera alle 20.30 (diretta su DAZN) allo stadio olimpico di Roma contro la Lazio. Ha parlato delle scelte tattiche effettuate e di alcuni dubbi da sciogliere circa la formazione da far scendere in campo. Inoltre il tecnico azzurro auspica che quello che vedrà fra poco più di 24 ore sia una partita di livello tra due squadre di qualità.

LA LAZIO – “La Lazio è reduce da un campionato straordinario. Fa un gioco diretto, organizzato, ha giocatori di prestanza e velocità. Sarà una bella partita, sicuramente difficile. Entrambe le squadre giocheranno a ritmi alti”.

LAZIO-NAPOLI – “Sto cercando di cambiare qualcosa ed è logico che ci siano delle difficoltà perché partiamo da una buona base e questo paradossalmente rende tutto più complicato perché è più facile “riparare” qualcosa che non va bene. Credo si sia intuito cosa vogliamo fare di diverso, io spero che da domani si vedrà già un Napoli di buon livello”.

IL NAPOLI – “Spero che la quadratura ci sia già domani, la squadra ha dato segnali importanti in tutti gli allenamenti. Non ho mai parlato di stravolgimenti, ma chi ha visto le nostre partite ha intuito cosa vogliamo fare di diverso. Non so quanto tempo servirà, spero in un match di livello già domani. Non sono stanco di vincere, mi piace ricordare i successi più delle delusioni e vedere la felicità negli occhi della gente. A Napoli la gente aspetta da tanto tempo di portare qualcosa a casa, noi siamo qui per questo e per essere competitivi su tutti i fronti”.

LA FORMAZIONE – “Dubbi ce ne sono, ma è positivo, molti meritano di giocare. Il sistema non cambierà, ma l’interpretazione, se offensiva, super-offensiva ecc. Nelle ultime gare è mancato un po’ d’equilibrio ed abbiamo lavorato su quello. Domani saremo equilibrati. Se Ospina partirà per Roma? Non è ancora ufficiale, aspettiamo. Quando sarà ufficiale partirà per Roma. Milik o Mertens? Da centravanti faranno gli stessi movimenti, è ovvio che abbiano caratteristiche individuali diverse e quindi interpreteranno il ruolo a modo loro”.

LA SCELTA DELLA LEGA SUI FATTI DI GENOVA – “La Lega ha preso una decisione giusta nel rinviare le gare delle genovesi, noi ci adeguiamo a quanto è stato stabilito”.