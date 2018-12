CONFERENZA, Inzaghi: “Impressa nella nostra mente l’ingiustizia dello scorso anno. Giocheranno Parolo e Immobile”

LAZIO TORINO CONFERENZA INZAGHI – La Lazio si prepara all’ultima fatica del 2018, quella contro il Torino. Alla vigilia della gara, in programma domani alle 12.30 all’Olimpico di Roma, mister Inzaghi è intervenuto oggi, alle 14.00, direttamente dalla sala stampa di Formello per presentare il match.

LA CONFERENZA STAMPA

INTER-NAPOLI – “Senz’altro sono cose che non devono capitare. Il calcio è uno sport, bisognerebbe lavorare più a fondo e andare alla radice del problema. Bisogna dare serenità alle famiglie e ai bimbi che vengono allo stadio, così allontaniamo la gente dagli impianti sportivi. L’ha detto Ancelotti, che ha esperienza, lo ha ribadito Olivieri: sospendere le partite in caso di cori razzisti può essere una soluzione da affrontare.”

BILANCIO DELL’ANNO – “Io ho la fortuna di avere un gruppo di persone serie che lavora bene, che cerca di dare tutto durante la settimana. Quello che posso dire è che siamo in classifica lì da due anni e mezzo, in Italia non è semplice. L’annata dello scorso anno l’abbiamo già analizzata abbastanza, il primo obiettivo quest’anno lo abbiamo raggiunto con il passaggio ai sedicesimi di Europa League. Guardiamo noi stessi e guardiamo di partita in partita.”

QUARTO POSTO – “Quest’anno abbiamo visto rispetto allo scorso anno, a parte la Juve, tutte hanno meno punti in classifica compresi noi. Stiamo al quarto posto, ora pensiamo domani al Torino, l’ultima è sempre una gara particolare. Quest’anno chiudiamo l’anno davanti ai nostri tifosi, l’obiettivo è quello di fare una grande partita.”

LUIS ALBERTO – “Sappiamo quanto è importante e che tipo di giocatore è. E’ tornato a stare molto bene, è molto sensibile e molto attaccato al mondo Lazio. Ha avuto dei problemi ma non si è mai voluto fermare, sta smaltendo l’infortunio avuto che lo ha limitato, è in grande crescita. Ha tantissima qualità ed intelligenza nel muoversi in campo, sapendo trovare la giusta posizione. E’ una grande risorsa. Ruolo arretrato? Lui non ha nessun problema, è molto intelligente e capisce quello che l’allenatore gli chiede. Lo scorso anno, prima di Leiva, gli ho fatto fare vertice basso e l’ha fatto.”

FORMAZIONE – “Oggi faremo poco, dovrò essere bravo a valutare e capire chi potrà darmi maggiori garanzie. Sicuramente giocheranno Immobile e Parolo, per gli altri dovrò cercare di valutare e capire le risposte che mi daranno. Abbiamo tante soluzioni, i ragazzi sanno che sto valutando e vedendo diverse opzioni.”

ARBITRI – “Io devo pensare alla mia squadra, ai miei giocatori e al mio ambiente. Ascolto, ma non parlo.”

TORINO – “E’ una squadra forte con ottimi giocatori ed un ottimo tecnico, servirà una partita umile ma non mancheranno aggressività e decisione. Ha investito tanto sul mercato, mi vengono in mente Zaza, Izzo, ma anche De Silvestri, Belotti. Squadra qualitativa che rimarrà agganciata al traino Europa.”

LEIVA – “A volte si hanno dei pensieri che poi non si riescono a mettere in pratica. A Bologna volevo farlo giocare massimo 70 minuti, poi avevo fatto due cambi giusti in quel momento, me ne restava uno e dovevo scegliere tra lui e Milinkovic, che aveva avuto qualche risentimento nei due giorni precedenti. Dopo aver parlato con entrambi, che mi hanno detto di voler continuare, ho scelto di far uscir Sergej. Leiva ha fatto un’ottima partita, parlerò con lo staff per valutare le sue condizioni”.

PUNTI PERSI – “Se si analizzano le gare avre,mo potuto avere qualche punto in più. Abbiamo avuto un rallentamento, dobbiamo tenere il passo”.

LAZIO TORINO LO SCORSO ANNO – “Lo scorso anno ci ricordiamo tutti quel Lazio-Torino, dovevamo avere un calcio di rigore. Perdemmo quella partita, la ricordai per il ritorno. I miei giocatori lo sanno, è impressa quella sconfitta immeritata che ai fini della classifica ci costò tanto.”