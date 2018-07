CONFERENZA. Luiz Felipe: “Voglio fare meglio dell’anno scorso. Mercato? Spero arrivi un rinforzo, Acerbi grande difensore” (VIDEO)

LUIZ FELIPE LAZIO AURONZO CONFERENZA – La Lazio supera brillantemente la prima prova dell’anno. L’amichevole contro l’Auronzo finisce 20-0, in grande spolvero il giovane Alessandro Rossi, protagonista di ben 7 reti per i biancocelesti. Subito dopo la gara, in conferenza stampa ha preso la parola il difensore Luiz Felipe, che ha commentato l’inizio del ritiro, la gara e la stagione che verrà.

Dallo stadio Zandegiacomo

Michela Santoboni

LA CONFERENZA STAMPA

LE SENSAZIONI DEL RITIRO – “Abbiamo iniziato benissimo, ora dobbiamo dare tutti qui così da essere pronti al meglio per fare una grande stagione. Voglio fare un altro buon anno, ogni stagione inizio da capo ma voglio fare bene come l’anno scorso”.

ESEMPIO – “L’anno scorso abbiamo fatto una grande cosa, ora dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo, possiamo farlo perché siamo un gruppo unito. Nessuno si aspettava che avrei fatto così bene, ma va data l’opportunita per dimostrare quanto si vale”.

ACERBI E VICE DE-VRIJ- “Grande difensore come De Vrij, quest’anno ne abbiamo 6 fortissimi. Io posso fare da centrale ma giocare anche a destra e a sinistra: devo solo lavorare e stare pronto, se Inzaghi mi farà giocare dal primo minuto lo deciderà lui”.

OBIETTIVI – “Abbiamo tanti giocatori forti, ci sono i nuovi Berisha e Durmisi. Spero che arrivi qualche giocatore in più per fare un grande gruppo. Anderson? Grande perdita, ma ora arriverà un giocatore altrettanto forte per sostituirlo”.