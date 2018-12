CONFERENZA, Maran: “Abbiamo fatto fatica, ma venivamo da due partite…” (VIDEO)

CONFERENZA MARAN LAZIO CAGLIARI – Il Cagliari si ferma contro la Lazio. Maran e i suoi avevano voglia di provare a vincere all’Olimpico, ma la squadra di Inzaghi di oggi è una delle più belle della stagione. I sardi si arrendono al 3-1 rifilato dai capitolini. Il tecnico ha parlato in conferenza dopo la gara ai cronisti presenti.

LA GARA – “Oggi non siamo riusciti a mettere in campo quello che siamo soliti mettere, e contro la Lazio diventa un problema. Abbiamo fatto fatica, il nostro dna è quello di avere un certo tipo di modo di affrontare le squadre. Ogni tanto può capitare. Venivamo da due partite che ci hanno tolto tanto per energia, oggi dall’inizio non siamo riusciti a mettere in campo quello che volevamo. Può essere che le due partite giocate con sacrificio mentale e fisico abbiano contribuito”.

GAP – “Quando hai quell’energia, il gap tecnico non riesci a colmarlo. Non eravamo nemmeno partiti male, poi abbiamo sbagliato 4 uscite noi ed una di queste abbiamo preso gol. Una difficoltà che abbiamo subito”.

REAZIONE – “Questa deve essere una molla, dobbiamo preparare subito la prossima gara. Questo è un episodio isolato, il Cagliari ha messo in campo sempre prestazioni importanti. Ne dobbiamo fare uno stimolo”.