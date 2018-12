CONFERENZA, Pippo Inzaghi: “Arrabbiato per i due gol presi da calcio piazzato. Lazio da Champions? Lo era anche l’anno scorso…”

CONFERENZA PIPPO INZAGHI BOLOGNA LAZIO – Se Simone esulta, Pippo Inzaghi continua il momento nero del suo Bologna. Il tecnico dei rossoblù contro il fratello perde per 2-0 e si conferma in zona retrocessione. Il mister ha parlato in conferenza stampa subito dopo la partita del match e della situazione della squadra.

LA GARA – “Quando perdi per due calci piazzati c’è rammarico, in alcune ripartenze mi sembrava fossimo più pericolosi del solito. Sapevamo che alcuni centimetri dovevamo concederli. Non sono questi i punti che ci mancano, dobbiamo cercare comunque di fare a Napoli quello che c’è da fare. Penso che però il modo per tirarsi fuori dalla retrocessione”

FRATELLI – Ci siamo visti a Piacenza, all’inizio della partita è stata una bella emozione ritrovarsi in Serie A. La Lazio è stata più brava di noi. I gol? Sono giù di morale per la classifica che abbiamo. I ragazzi devono pensare di ripartire, l’impegno non basta”.

DIRETTE RIVALI – “A trovare una soluzione siamo tutti bravi, penso che ripartiremo con grande forza. Sono convinto che la squadra lotta e si impegna. In questo momento non basta”.

LAZIO – “Hanno una rosa fortissima. Mi aspettavo che potesse cambiare qualcosa, non lo sapevo, quando ho visto Immobile fuori sono rimasto spiazzato. Avrei preferito prendere gol su calcio piazzato, sono i primi due gol presi così, sono arrabbiato. Lazio? Avrebbero meritato la Champions anche l’anno scorso”.

EPISODI – “Io penso che gli episodi vadano portati dalla propria parte, in questo momento conosco una sola strada. Sono convinto che alla lunga ne usciremo fuori. Il pensiero del Presidente è ben preciso, io devo finire a testa alta quest’anno e poi ci siederemo ad un tavolo per parlare di cosa non è andato. Avremo tanti scontri diretti in casa”

CONTESTAZIONE – “Sarebbe sbagliato dare la colpa a qualcuno. Io sono l’allenatore e sta a me aiutare la squadra, ora dobbiamo trasformare i fischi in risultati”