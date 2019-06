CONFERENZA, Totti: “Non è stata una mia scelta, non posso stare dove non si dice la verità” (FOTO)

ADDIO TOTTI CONFERENZA STAMPA – Francesco Totti saluta la Roma per la seconda volta nella sua vita. Dopo l’addio al calcio giocato di appena due anni fa, l’ex capitano giallorosso abbandona la carica di dirigente e lascia la società. Presso la Sala d’Onore del Coni, è stata indetta una conferenza stampa, trasmessa a reti unificate (Rai, Mediaset e Sky). Queste le parole rilasciate ai giornalisti.

LA CONFERENZA STAMPA

LA DECISIONE – “Innanzitutto ringrazio il presidente Malagò, per avermi dato questa possibilità e questo posto bellissimo, uno dei più importante per gli sportivi. Certo la comunicazione è meno bella rispetto al posto. Alle 12.41 del 17 giugno 2019 ho mandato una mail al CEO della Roma dove scrivo un po’ di parole e di frasi per me impensabili, inimmaginabili. Ho scritto, ho dato le mie dimissioni con l’AS Roma e speravo che questo giorno non ci fosse, invece è arrivato questo fatidico giorno che per me è molto molto brutto e pesante, però viste le condizioni credo sia stato doveroso e giusto prendere questa brusca decisione anche perché non avevo la possibilità di lavorare con l’area tecnica della Roma e ho preso questa decisione un po’ difficile pensata in tanti mesi ma penso sia la più coerente e giusta perché davanti a tutti ci deve essere la Roma. Oggi non ci deve essere pro-Totti, contro Pallotta o Baldini. Ci deve essere solo la Roma e l’amore nei confronti di questi colori. Gli allenatori passano, i giocatori passano, le bandiere non passano quello no. Questo mi ha fatto pensare tanto e diciamo che non è stata colpa mia prendere questa decisione”.

LA STAGIONE – “Non è stata colpa mia perché non mi è mai stata data la possibilità di esprimermi, non mi hanno coinvolto nel progetto tecnico. Il primo anno ci può stare, il secondo avevo capito cosa volessi fare e non ci siamo mai trovati e aiutati l’uno con l’altro anche perché sapevano la mia voglia di dare tanto a questa squadra e società, ma loro sinceramente non hanno mai voluto. Mi tenevano fuori da tutto”.

FUTURO – “Al popolo e la gente di Roma devo dire solo grazie per come mi hanno sempre trattato. C’è stato sempre un reciproco rispetto sia in campo che fuori. Posso dire di continuare questa squadra che va sempre tifata e onorata per me è la più importante del mondo e vederla in questo momento di difficoltà mi rattrista e mi dà fastidio. Roma è Roma i tifosi sono diversi dagli altri: la passione, la voglia che ci mettono nei confronti di questa squadra è talmente grande che non potrà mai finire. Io anche da fuori continuerò sempre a tifare Roma e come hai detto tu è un ‘Arrivederci’ non un ‘Addio’. Da romanista mi dà fastidio vedere Totti lontano da Roma e non credo può succedere. Ora prenderò altre strade e nel momento in cui un’altra società punterà su di me tornerò”.

NUOVE STRADE – “Diciamo che in questo momento ce ne sono tante di cose che posso fare. Sto valutando tranquillamente, questo mese valuterò tutte le offerte che ci sono sul piatto e quella che mi farà stare meglio la prenderò con tutto il cuore perché ho sempre fatto così. Se prenderò una decisione sarà quella definitiva. Non sto qui a dire di chi è la colpa, è stato dato un percorso, non è stato rispettato ed ho fatto questa scelta”.

DE-ROMANIZZAZIONE – “C’è un pensiero di certe persone di togliere i romani dalla Roma. Un pensiero che alla fine… E’ prevalsa la verità: sono riusciti ad ottenere quello che volevano anche da 8 anni a questa parte quando sono entrati gli americani hanno cercato in tuti i modi di metterci da parte. Con gli anni hanno cercato in tutti i modi… Hanno voluto questo ed alla fine ci sono riusciti. Ho sintetizzato, mi ha bloccato Paolo”.

BALDINI – “Diciamo che un rapporto non c’è mai stato e mai ci sarà. Se ho preso questa decisione penso che sia normale che ci siano degli equivoci e dei problemi interni alla società. Uno dei due doveva uscire e mi sono fatto da parte io: troppi galli a cantare non servono, ci sono tante persone che mettono bocca su cose e fanno solo casini e danni. Tutti devono fare il suo e così sarebbe più facile per tutti”.

VERITA’ – “Un po’ tutti sappiamo i problemi reali della società, soprattutto per il FPF che bisogna vendere giocatori per il 30 giugno. Hanno fatto questa scelta difficile di vendere i giocatori più blasonati ed è anche più facile prendere soldi da questi giocatori. Perciò penso che bisogna essere trasparenti soprattutto con i tifosi, perché io ho sempre detto: “Bisogna dire la verità alla gente, anche brutta ma bisogna dire la verità”. Quando un anno fa in un’intervista dissi che l’obiettivo era il quarto posto e la Juve avrebbe vinto lo scudetto mi è stato detto che ero incompetente e levavo stipendi ai calciatori. Quando dici la verità sei inattaccabile, o sono abituato a dire la verità. Non posso stare qua dentro”.

AGGIORNAMENTO ORE 13:45 – “Oggi Francesco farà questa conferenza, mi auguro, spero, anzi credo che tutti sperino, che il suo sia un arrivederci”. Così Damiano Tommasi, attuale presidente dell’Associazione italiana calciatori ed ex compagno giallorosso di Francesco Totti, prima della conferenza stampa in cui lo storico capitano della Roma parlerà del suo futuro.

AGGIORNAMENTO ORE 13:30 – Questo il palchetto allestito per la conferenza stampa di Francesco Totti: nella Sala d’Onore del Coni si stanno ultimando i preparativi in attesa dell’inizio dell’evento, previsto per le 14:00.