CONFERENZA. Hutter: “Contento per l’impegno messo. Sanzioni per i tifosi? Non commento”

CONFERENZA HUTTER LAZIO EINTRACHT – Può festeggiare l’Eintracht con i suoi tifosi, arrivati numerosi a Roma, l’ennesimo successo in Europa. La squadra tedesca supera in rimonta la Lazio e conferma di meritare il primo posto nel girone facendo punteggio pieno. In conferenza è intervenuto il tecnico Hutter per parlare della sfida.

LA CONFERENZA STAMPA DI HUTTER

LA GARA – “Contento dell’impegno che ha messo la squadra, ci si può imegnare sempre di più. Si spera di fare sempre meglio”.

GACINOVIC – “Nonostante non abbia giocato un paio di volte non è significativo, oggi ha avuto un’ottima performance”.

TIFOSI E SANZIONI – “Mi trovo qui per rispondere a domande sportive, preferisco non commentare”.