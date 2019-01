Contro il Novara Immobile, Correa e Luis Alberto. Mercato, in uscita Rossi. E Caceres…

NEWS DELLA GIORNATA – Giornata all’insegna della solidarietà in casa Lazio: nel pomeriggio, infatti, Parolo Strakosha e Proto si sono recati all’ospedale Bambino Gesù di Roma per rallegrare, per quanto possibile, i piccoli pazienti.

NOVARA – Stamane, invece, tutti i biancocelesti sono scesi in campo a Formello per prepararsi alla sfida di Coppa Italia contro il Novara. Chiosa carica i suoi e Miele avvisa: guai a sottovalutare la gara.

CALCIOMERCATO – Giornata calda per quanto riguarda il calciomercato. In estate si sogna Baselli, ma solo se parte Milinkovic, mentre in uscita c’è Alessandro Rossi. Per Caceres al Parma la trattativa sembra essere bloccata, Il presidente della Spal intanto avvisa: “Su Lazzari non c’è solo il Napoli.”

NAPOLI-LAZIO– A proposito di Napoli, Mertens ha parlato del prossimo match contro la Lazio, mentre Verdi potrebbe scendere in campo coi biancocelesti così come Koulibaly: la società ha infatti fatto ricorso per la squalifica del senegalese. E se il Viminale potrebbe vietare la trasferta ai tifosi, il match potrebbe cambiare orario: ecco il motivo.

IL RESTO DELLE NEWS – André Anderson ha parlato di Lazio, ammettendo il sogno di giocare con Leiva. Dopo gli scontri in Piazza della Libertà, otto poliziotti sono rimasti feriti, mentre Canigiani annuncia una novità per Lazio-Juve. Farris torna a parlare di Bologna-Lazio, la Lega Serie A annuncia alcuni cambiamenti di orario per la 1a giornata di ritorno.

Alessandra Marcelli