COPPA ITALIA, ecco quando ci sarà Lazio-Novara

COPPA ITALIA LAZIO NOVARA – Dopo la vittoria sul Pisa per 3-2, il Novara è diventata la prima sfidante ufficiale della Lazio in Coppa Italia. La Lega Serie A ha reso noto che il match tra i capitolini ed i piemontesi, valido per per l’accesso ai quarti di finale del torneo, si disputerà sabato 12 gennaio presso lo Stadio Olimpico di Roma. Di seguito il calendario completo:

SABATO 12 GENNAIO 2019

BOLOGNA – JUVENTUS

LAZIO – NOVARA

SAMPDORIA – MILAN



DOMENICA 13 GENNAIO 2019

INTER – BENEVENTO

NAPOLI – SASSUOLO

TORINO – FIORENTINA



LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019

CAGLIARI – ATALANTA

ROMA – VIRTUS ENTELLA