Coppa Italia, già 2000 laziali pronti ad accompagnare la squadra a San Siro

COPPA ITALIA MILAN LAZIO BIGLIETTI – Tra risultati altalenanti, decisioni arbitrali dubbie e bomber poco lucidi sotto porta, l’unica certezza in casa Lazio rimangono i tifosi. Erano mille i supporters biancocelesti a San Siro sabato sera e la rabbia per la sconfitta e la direzione arbitrale di Rocchi ha già raddoppiato le presenze dei laziali in vista della rivincita di Coppa Italia contro il Milan.

BIGLIETTI – Come riporta il Corriere dello Sport, sono già 2000 i biglietti venduti per la semifinale di ritorno di Coppa Italia del prossimo 24 aprile. I tagliandi potranno essere acquistati sino a martedì (ore 19) al costo di 21 euro. Una rivincita sportiva che la Lazio si giocherà con il supporto della sua straordinaria gente. Tutti uniti per difendere una maglia infangata dai giocatori rossoneri.