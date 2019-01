Coppa Italia, incubo Roma: 7 gol dalla Fiorentina! E Armini si pone un quesito… (FOTO)

COPPA ITALIA FIORENTINA ROMA – Una debacle tanto inaspettata quanto meritata: la Roma perde 7 a 1 all’Artemio Franchi contro la Fiorentina. I giallorossi, scesi in campo incomprensibilmente senza voglia, hanno lasciato spazio alle scorribande dei viola, liberi così di dar vita a spettacolo e grandi giocate. Sugli scudi Chiesa, autore di una tripletta. A completare il tabellino della serata la doppietta di Simeone e i gol di Muriel e Benassi. Di Kolarov la rete della bandiera. La Fiorentina guadagna così l’accesso alle semifinali della competizione ed ora attende la vincente tra Atalanta e Juventus. Notte da incubo per Di Francesco che ha riportato alla memoria dei tifosi giallorossi il 7 a 1 subito in Champions League a Manchester nel 2007, contro lo United di Ronaldo.

ARMINI SUI SOCIAL – Intanto anche il giovane Armini, capitano della Primavera della Lazio, ha seguito con divertimento la partita dei “cugini”. Su Instagram il ragazzo ha pubblicato una foto nella quale si chiede, con ironia, se la Roma stesse giocando a calcio o ping-pong, visto l’inusuale punteggio. Sfottò a parte, resta l’impresa della squadra di Pioli: ora a Roma si deciderà se confermare o meno Di Francesco sulla panchina dei capitolini.