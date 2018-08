Correa è pronto a prendersi la Lazio

LAZIO JOAQUIN CORREA – Joaquin Correa si prospetta come un vero e proprio jolly a disposizione di Inzaghi. L’argentino, che la prossima settimana compirà 24 anni, offre varie soluzioni tattiche in fase offensiva: può infatti giocare come trequartista, seconda punta, esterno e, in caso di necessità, persino prima punta. E’ arrivato come sostituto di Felipe Anderson e , almeno nelle gerarchie iniziali, parte in panchina pronto a subentrare in partita a Luis Alberto, così come è successo nel suo esordio in biancoceleste a Colonia contro l’Arsenal. Insomma, attualmente Inzaghi lo vede come alternativa allo spagnolo ma, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, chissà che a volte non decida di schierarli entrambi, magari passando dal 3-5-1-1 al 3-4-2-1, che permetterebbe ai due fantasisti di agire insieme alle spalle del centravanti. L’avventura di Correa in maglia biancoceleste è appena iniziata, ma lui è già pronto a prendersi la Lazio.

S.D.B.