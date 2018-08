CORREA. El Tuco sta conquistando Inzaghi sempre più giorno dopo giorno

SERIE A LAZIO CORREA – Anche nella gara di ieri contro la Juventus è subentrato dalla panchina al posto di Luis Alberto. Il piano nella mente di Inzaghi è questo ad oggi, Luis Alberto ha la maglia da titolare assicurata e Correa il suo sostituto a gara in corso. Ad oggi però, perchè come scritto da Il Messaggero.it “El Tuco” giorno dopo giorno si sta conquistando la fiducia di compagni, allenatore e staff. Pensare ad un ribaltone di gerarchie in breve tempo è ovviamente prematuro pensarlo ma Coppa Italia ed Europa League saranno vetrine importanti per mostrare tutto il suo valore e giocarsi a pieno tutte le sue possibilità di conquistare un giorno la maglia da titolare.