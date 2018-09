Correa, la maglia da titolare può aspettare: possibile impiego dal 1′ con l’Udinese

CORREA – Sperava in una maglia da titolare contro il Genoa Joaquin Correa, ma sembra che anche oggi dovrà partire dalla panchina, e poi, eventualmente, accontentarsi di giocare qualche minuto da subentrato. L’argentino in Europa League non ha giocato perché squalificato; al suo posto è partito dal 1′ Luis Alberto, autore del primo gol. Anche oggi il Mago dovrebbe averla vinta sul Tucu: sembra infatti che lo spagnolo partirà titolare, nonostante solo giovedì abbia spero molte energie. Il momento di Correa però arriverà presto: il trequartista è molto apprezzato da Inzaghi e da tutta la dirigenza e hanno fiducia in lui. Il giocatore potrebbe partire titolare mercoledì, nella gara contro l’Udinese.