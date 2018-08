CROAZIA. Milan Badelj convocato dal ct Dalic: con lui altri sette “italiani”

NAZIONALE CROAZIA CONVOCAZIONE BADELJ – C’è anche Milan Badelj tra i 25 giocatori convocati dal ct della Croazia Dalic per i prossimi due impegni della Nazionale vice-campione del Mondo. La squadra balcanica dovrà affrontare in amichevole il Portogallo (6 settembre a Faro) e poi la Spagna (11 settembre), nell’esordio nella UEFA Nations League. Oltre a Badelj, coach Dalic ha chiamato altri sette giocatori che militano in squadre della nostra Serie A: Vrsaljko, Brozovic, Perisic (Inter), Rog (Napoli), Pasalic (Atalanta), Bradaric (Cagliari) e Pjaca (Fiorentina).