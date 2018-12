CRONACA Atalanta-Lazio 1-0: finisce il primo tempo (FOTO)

ATALANTA LAZIO FORMAZIONI – Freddo, spettacolo e tanti gol: sono questi gli ingredienti che dovrebbero comporre la ricetta di Atalanta-Lazio, posticipo del lunedì sera della 16esima giornata di Serie A. I biancocelesti vogliono tornare a vincere dopo una serie di quattro pareggi consecutivi in campionato. Di fronte l’undici di Gasperini, in piena lotta per la zona europea. Una partita dall’esito impronosticabile ma che entrambi gli allenatori si preparano ad affrontare con la miglior formazione possibile.

Dallo Stadio Atleti Azzurri d’Italia

Michela Santoboni

Serie A TIM, 16° giornata

Stadio “Atleti Azzurri d’Italia”, Bergamo

Lunedì 17 dicembre 2018, ore 20:30

ARBITRO: Orsato (sez. Schio) ASS.: Liberti, Longo IV UOMO: Sacchi

VAR: Manganiello AVAR: Peretti

LE FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. A disp. Gollini, Rossi, Masiello, Adnan, Castagne, Djimsiti, Reca, Pasalic, Pessina, Rigoni, Valzania, Barrow, Tumminello. All. Gasperini.

Indisponibili: Varnier.

Squalificati: –

Diffidati: De Roon, Ilicic, Gomez.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic, Lulic; Correa; Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Lukaku, Luiz Felipe, Bastos, Lukaku, Caceres, Patric, Leiva, Durmisi, Murgia, Cataldi, Berisha, Luis Alberto, Rossi. All. Inzaghi.

Indisponibili: Caicedo, Leiva.

Squalificati: –

Diffidati: –

LA CRONACA DELLA PARTITA

IL PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo. L’Atalanta conclude i primi 45 minuti di gioco in vantaggio sulla Lazio grazie al gol di Zapata al 1′.

42′ – Milinkovic ancora vicino al pareggio! Stavolta il serbo si fa pericoloso di testa, ma Berisha ci mette i guantoni.

38′ – Il primo giallo del match è per Parolo.

36′ – Ottima occasione per i biancocelesti: Correa per Parolo che verticalizza per Immobile. Il bomber napoletano di testa colpisce di poco alto sopra la traversa.

24′ – Anche Milinkovic ci prova, ma la palla finisce lontana dal palo sinistro difeso da Berisha.

19′ – I padroni di casa si fanno avanti con Palomino, Strakosha risponde al suo predecessore.

18′ – Immobile pescato in fuorigioco. Il numero uno nerazzurro però era riuscito a parare.

12′ – Buona occasione per la Lazio: Immobile a tu per tu con Berisha non riesce a concretizzare una buona palla.

7′ – E’ ancora Zapata a rendersi pericoloso, stavolta la retroguardia biancoceleste riesce ad allontanare il pericolo.

2′ – Si sblocca subito il match, colpevole un errore difensivo di Radu e Acerbi: Zapata non perdona e porta in vantaggio i nerazzurri.

1′ – Si parte! La Lazio attaccherà da Curva Sud a Curva Nord: biancocelesti in completo bianco.

IL PREGARA

AGGIORNAMENTO ORE 19.00 – Ci siamo, Lazionews.eu è all’Atleti Azzurri d’Italia: poco più di un’ora al fischio d’inizio.