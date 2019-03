45′ CRONACA Fiorentina-Lazio 0-1: al via il secondo tempo, entra Mirallas per Fernandes (FOTO)

FIORENTINA LAZIO – È ancora tanto l’entusiasmo in casa Lazio dopo la vittoria nel derby, ma adesso è tempo di pensare alla Fiorentina. I biancocelesti scenderanno in campo contro i viola stasera, alle ore 20.30, allo stadio Franchi.

Dallo Stadio Artemio Franchi

Michela Santoboni

FIORENTINA-LAZIO

10.03.2019 ore 20.30

STADIO ARTEMIO FRANCHI, FIRENZE

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Edimilson, Veretout, Benassi; Gerson, Muriel, Chiesa.

A disp.: Lafont, Brancolini, Hugo, Hancko, Laurini, Dabo, Norgaard, Graiciar, Mirallas, Simeone.

All.: Stefano Pioli.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Luiz Felipe, Durmisi, Romulo, Jordao, Cataldi, Badelj, Parolo, Neto, Caicedo.

All.: Simone Inzaghi

Assistenti: Lo Cicero–Ranghetti

IV Uomo: Aureliano

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Paganessi

AMMONITI: Ceccherini (F), Veretout (F)

ESPULSI –

MARCATORI: 23′ Immobile (L)

LA CRONACA DELLA GARA

IL SECONDO TEMPO

48′ – Ancora la Lazio pericolosa con Milinkovic, stavolta il suo tiro viene deviato. Calcio d’angolo per la Lazio.

46′ – Primo tiro in porta del secondo tempo per la Lazio: Milinkovic però, da fuori area, colpisce alto sopra la traversa.

45′ – Al via il secondo tempo, altro cambio per Pioli: esce Fernandes per Mirallas.

IL PRIMO TEMPO

45′ + 1 – Finisce il primo tempo. Biancocelesti avanti con il gol di Immobile al 23esimo minuto di gioco.

45′ – Un minuto di recupero.

44′ – Altro giallo per la Fiorentina indirizzato a Veretout per un fallo su Correa.

43′ – Ancora una grande occasione per la Lazio con Immobile che stavolta però si divora la palla del 2-0 davanti ad un attento Terracciano.

41′ – Fallo di Ceccherini su Immobile: Orsato non ha alcun dubbio ad estrarre il cartellino giallo.

40′ – Fiorentina in avanti con Benassi che colpisce male il pallone. Nessun problema per Strakosha.

38′ – Interessante scambio Immobile-Correa, culminato con il tiro di quest’ultimo in porta. La palla finisce in calcio d’angolo.

34′ – Problemi fisici per Chiesa che è costretto ad uscire. Al suo posto Simeone.

29′ – Bell’azione corale degli uomini di Inzaghi che vanno a conclusione, stavolta, con Milinkovic. Terracciano però salva in calcio d’angolo.

23′ – Sbaglia Lulic che regala un calcio d’angolo alla Fiorentina. Ma la Lazio riparte con Immobile che però sbaglia proprio in area il passaggio decisivo.

23′ – GOOOOOOOL! Il destino restituisce subito ad Immobile la gioia del gol! Stavolta è una sassata da fuori area la conclusione del biancoceleste che gonfia la rete viola portando la Lazio sullo 0-1.

21′ – PALO! Lazio vicinissima al vantaggio con Immobile che da posizione regolare colpisce il palo alla sinistra di Terracciano!

17′ – Fallo di Chiesa su Lulic, riparte la Lazio che però in area non riesce ancora a rendersi pericolosa.

13′ – Applausi e cori in ricordo del capitano Davide Astori. Partecipazione di tutto lo stadio, con la Nord che intona a sua volta un coro per il giocatore viola.

12′ – Da una certa distanza ci prova Muriel, il tiro però finisce ampiamente distante dai pali difesi da Strakosha.

9′ – Ancora un fallo da parte dei biancocelesti, stavolta con Lulic, ai danni di Chiesa. Il direttore di gara avvisa: dal prossimo si vedrà costretto a una sanzione nei confronti del giocatore.

7′ – Milinkovic si fa vedere in area di rigore ma colpisce fallosamente un avversario. Orsato fischia fallo ai danni del biancoceleste.

1′ – Si parte! La Lazio, in completo bianco, attaccherà da Curva Sud a Curva Nord. Tanti cori ed una discreta cornice di pubblico sia in Curva Fiesole che nel settore dedicato ai tifosi biancocelesti.







IL PREGARA