CRONACA, Lazio-Atalanta 1-3

LAZIO ATALANTA FORMAZIONI CRONACA – Manca un giorno alla sfida di campionato tra Lazio e Atalanta che molto dirà sulle sorti delle due compagini per la zona Champions. La gara, in programma alle ore 15 all’Olimpico, sarà trasmessa in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Calcio. Per gli abbonati, il match sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili.

Dallo stadio Olimpico

Marco Barbaliscia e Michela Santoboni

Serie A TIM, 35° giornata

Stadio Olimpico di Roma – Domenica 5 maggio 2019, ore 15

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Luiz Felipe, Durmisi, Badelj, Jordao, Cataldi, Correa, Neto. All. Inzaghi.



Indisponibili: Lukaku, Berisha, Radu, Milinkovic

Squalificati: Lulic

Diffidati: Durmisi, Strakosha, Radu

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Ilicic; Zapata.

A disp. Berisha, Rossi, Mancini, Ibanez, Reca, Gosens, Pessina, Kulusevski, Pasalic, Piccoli, Barrow. All. Gasperini.





Indisponibili: Toloi

Squalificati: nessuno

Diffidati: Masiello, Gomez, Ilicic, Freuler, Palomino, Hateboer, Mancini

ARBITRO: Calvarese (sez. Teramo)

ASSISTENTI: Carbone e Peretti

IV UOMO: Manganiello

VAR: Massa

AVAR: Di Liberatore

LA CRONACA DELLA PARTITA

IL SECONDO TEMPO

90+4 – Finisce qui: l’Atalanta batte la Lazio per 3-1, biancocelesti che rimangono così fermi a 55 punti.

90’ – Tre minuti di recupero concessi da Calvarese

88’ – Ammonito Correa, dopo un duro tackle su Gomez

86’ – Ultimo cambio per Gasperini: dentro Pessina fuori Gomez

83’ – Ammonito Mancini per fallo su Correa

78’ – Doppio cambio per la Lazio: dentro Badelj e Pedro Neto, fuori Leiva e Bastos

73′ – Djmsiti chiude la partita, ancora con un errore di Wallace che pesa sul risultato.

64′ – Secondo cambio per Gasperini: esce Ilicic per Pasalic.

60′ – Ammonito Leiva, il biancoceleste non è affatto d’accordo con il direttore di gara.

58′ – GOL dell’Atalanta. Sbaglia Wallace, ne approfitta l’Atalanta che passa avanti con Castagne.

54′ – Ammonito Gomez per un fallo su Wallace. Intanto cambio anche per la Lazio: esce Caicedo per Correa.

46′ – Ilicic si rende ancora pericoloso, ma Strakosha salva con un grande intervento il risultato.

45′ – Al via il secondo tempo, per l’Atalanta entra Mancini per Palomino.

IL PRIMO TEMPO

45′ + 2 – Finisce il primo tempo, le due squadre sono ferme sull’1-1, gol di Parolo e Zapata.

45′ – Due minuti di recupero.

40′ – Ammonito anche Caicedo per un calcio a Gomez.

35′ – Ammonito Masiello per un fallo di mano, punizione da posizione invitante per la Lazio.

29′ – Arriva l’occasione per il vantaggio dell’Atalanta con Ilicic che non trova la porta di un soffio.

25′ – Giallo per Bastos che interviene in maniera scomposta su Ilicic.

21′ – GOL dell’Atalanta. A pareggiare i conti è Zapata.

20′ – Clamorosa occasione per Immobile che sbaglia il passaggio per Caicedo due contro due.

17′ – Ci prova Zapata che sfrutta l’assist di Gomez, ma il suo tiro finisce decisamente alto sopra la traversa.

14′ – Lazio ancora in attacco: Immobile viene fermato da una grande parata del portiere nerazzurro.

11′ – Ottima occasione per la Lazio, ma Luis Alberto non riesce ad arrivare sul pallone, a tu per tu con Gollini.

2′ – GOOOOOOOL! Parolo porta avanti i biancocelesti grazie ad una bella azione corale! Sono bastati 2 minuti alla Lazio per andare in vantaggio!

1′ – Al via il match! Lazio in completo bianco e celeste attaccherà da Curva Nord a Curva Sud.