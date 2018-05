CRONACA. Lazio-Atalanta 1-1: ammonito Milinkovic per proteste (FOTO)

LAZIO ATALANTA FORMAZIONI – La gara tra Lazio e Atalanta vale per entrambe un posto in Europa. Se i padroni di casa puntano al consolidamento del quarto posto che li proietterebbe sempre più in Champions, i bergamaschi vogliono confermare il sesto posto che vorrebbe dire Europa League. Entrambe le formazioni arrivano alla sfida dell’Olimpico con molti infortunati. Queste le formazioni ufficiali del match.

COME SI PRESENTA LA LAZIO – Simone Inzaghi perde tre uomini chiave per la sfida contro l’Atalanta, uno per reparto: contro gli orobici, infatti, mancheranno Radu, Parolo ed Immobile. Nonostante queste defezioni, però, il tecnico piacentino, conferma il 3-5-2 con Strakosha in porta, in difesa Luiz Felipe, De Vrij e Caceres. A centrocampo Marusic e capitan Lulic agiranno sulle fasce mentre al centro sarà Murgia ad affiancare Leiva e Milinkovic; in avanti sicuro di un posto Caicedo mentre rimane vivo il ballottaggio tra Luis Alberto e Felipe Anderson, con il primo al momento in vantaggio.

COME SI PRESENTA L’ATALANTA – Tante assenze anche per mister Gasperini che all’Olimpico si gioca un pezzo di Europa: il mister schiera i suoi con un offensivo 3-4-3. In porta l’ex laziale Berisha, in difesa Toloi, Masiello e Palomino, che sostituirà lo squalificato Caldara. A centrocampo Castagne e Gosens saranno i giocatori di fascia, con De Roon e Freuler interni nel mezzo; in avanti spazio alla qualità con Gomez e Cristante a supportare il giovane Barrow.

Domenica 6 maggio 2018

Ore 15:00

Stadio Olimpico di Roma

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 27 Luiz Felipe, 3 De Vrij, 22 Caceres; 77 Marusic, 96 Murgia, 6 Leiva, 21 Milinkovic Savic, 19 Lulic; 18 Luis Alberto, 20 Caicedo. A disp. 23 Guerrieri, 25 Vargic, 15 Bastos, 13 Wallace, 4 Patric, 8 Basta, 88 Di Gennaro, 5 Lukaku, 7 Nani, 10 Felipe Anderson. All. Inzaghi.

INDISPONIBILI: Radu, Parolo, Immobile.

DIFFIDATI: Leiva, Immobile, Bastos, Luiz Felipe.

SQUALIFICATI: –

ATALANTA (3-4-3): 1 Berisha; 3 Toloi, 6 Palomino, 5 Masiello; 21 Castagne, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 4 Cristante, 99 Barrow, 10 Gomez. A disp. 91 Gollini, 31 Rossi, 28 Mancini, 33 Hateboer, 32 Haas, 72 Ilicic, 9 Cornelius. All. Gasperini.

INDISPONIBILI: Spinazzola, Rizzo, Melegoni, Petagna, Bastoni.

DIFFIDATI: Mancini, Cristante.

SQUALIFICATI: Caldara

Arbitro: Luca Banti

Assistenti: Meli – Vivenzi

IV Uomo: Maresca

V.A.R.: Pairetto

A.V.A.R.: Vuoto