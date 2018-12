CRONACA Lazio-Eintracht 1-2: doppio cambio per Inzaghi (FOTO e VIDEO)

LAZIO EINTRACHT FORMAZIONI – La Lazio si prepara a chiudere la prima fase a gironi di Europa League, incontrando alla sesta ed ultima giornata l’Eintracht Francoforte all’Olimpico. Inzaghi, già certo della qualificazione dei biancocelesti sedicesimi da secondi della classe, vuole comunque fare una buona gara, evitando così “brutte figure“. Queste le formazioni ufficiali del match.

Dallo stadio Olimpico

Michela Santoboni e Marco Barbaliscia

Europa League, 6° giornata Gruppo H

Stadio Olimpico di Roma – Giovedì 13 dicembre 2018, ore 18.55

ARBITRO: Halil Umut Meler ASS. Ersoy, Uyarcan IV UOMO:Sesigüzel ADD1: Alper Ulusoy ADD2: Öztürk

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-1-1) – Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa; Luis Alberto. A disp. Guerrieri, Alia, Basta, Wallace, Parolo, Lulic, Rossi. All. Inzaghi.

Indisponibili: Strakosha, Marusic, Milinkovic, Leiva, Badelj, Immobile.

Squalificati: –

Diffidati: Milinkovic



EINTRACHT (4-4-1-1): Ronnow; Da Costa, Russ, Falette, Willems; Muller, Fernandes, Hasebe, Tawatha; Gacinovic; Haller. All. Hutter

A disp. Zimmermann, Trapp, Beyreuther, N’Dicka, Gelson, Rebic. All. Hutter.

Indisponibili: Chandler, Paciencia, Abraham, De Guzman, Salcedo

Squalificati: Kostic

Diffidati: –

LA CRONACA DELLA PARTITA

IL SECONDO TEMPO

78′ – Cambio anche per l’Eintracht: entra Jovic per Muller.

75′ – Arriva il giallo anche per Falette.

74′ – Doppio cambio per Inzaghi: esce Caceres per Lulic e Berisha per Rossi.

71′ – 2-1 Eintracht. Haller ribalta il risultato, complice una mano di troppo…

67′ – Grande occasione per la Lazio con Durmisi che lanciato a rete non riesce a concretizzare la ghiotta occasione.

65′ – Che gol Gacinovic, da fuori area arriva una palla dove Proto non può arrivare.

56′ – Giallo per Acerbi, punizione al limite dell’area per l’Eintracht.

55’ – El Tucuuuuuuuu!!! Grande assist di Luis Alberto per Correa che tutto da solo davanti a Ronnow non sbaglia!

53′ – Cataldi ci prova dalla distanza, la palla finisce di poco a lato.

50′ – Il primo giallo del match è per Luis Alberto per un fallo su Da Costa.

45′ – Al via il secondo tempo, nessun cambio per le due compagini.

IL PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo. Squadre ferme sullo 0-0.

43’ – Pericoloso l’Eintracht con un tiro cross di Da Costa che attraversa l’area piccola.

38’ – Luis Alberto per Correa che s’invola verso la porta ma si alza la bandierina.

35′ – Buona occasione per i teutonici, Ramos si fa trovare pronto.

33′ – Ci prova da una certa distanza Durmisi: il tiro si spegne di poco a lato della porta difesa dal numero 1 tedesco.

30′ – Primo cambio forzato per Hutter: Hasebe mostra problemi muscolari, entra al suo posto N’Dicka.

26′ – Buona occasione per la Lazio con Luis Alberto. Il tiro in porta del centrocampista biancoceleste però è debole e finisce tra le braccia di Ronnow.

13′ – Prima parata per Silvestro Proto. Dopo 13 minuti è la prima volta che un portiere è impegnato in un intervento. Tutto facile per il numero 24 biancoceleste.

1′ – Inizia il match! I biancocelesti attaccheranno da Curva Nord a Curva Sud. La Lazio indossa il completo bianco, l’Eintracht il consueto completo scuro.

IL PREGARA



I tifosi dell’Eintracht riempiono la Sud e i distinti, in contrapposizione al silenzio assordante della Nord.