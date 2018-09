CRONACA. Lazio-Frosinone 1-0: prima vittoria stagionale per i biancocelesti! (FOTO)

LAZIO FROSINONE FORMAZIONI – Prima vittoria stagionale per la Lazio, che all’Olimpico batte il Frosinone 1-0. Decisiva la rete di Luis Alberto dopo le tante occasioni da gol sbagliate dai biancocelesti, poco decisi in area di rigore Sorride Inzaghi, che con i suoi ora avrà modo di ricaricare le forze approfittando della pausa Nazionale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. All. Inzaghi. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Caceres, Patric, Cataldi, Badelj, Correa, Caicedo, Rossi.

Indisponibili: Berisha, Luiz Felipe, Lukaku

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Molinaro; Ciano, Perica. A disp.: Bardi, Ariaudo, Goldaniga, Beghetto, Krajnc, Ghiglione, Soddimo, Crisetig, Besea, Ardaiz, Matarese, Pinamonti. All.: Longo.

Indisponibili Ciofani, Gori,Paganini, Dionisi, Hallfredsson, Campbell.

Serie A Tim 2018/2019 – 3a giornata

Lazio-Frosinone, ore 20.30 – Stadio Olimpico (Roma)

ARBITRO: Giampaolo Calvarese (sez.Teramo)

ASSISTENTI: Bottegoni, Galetto. IV UOMO: Di Paolo. VAR: Manganiello. AVAR: Longo.

LA CRONACA DELLA PARTITA

IL SECONDO TEMPO

90+4 – Termina il match all’Olimpico

90′ – Saranno quattro i minuti di recupero;

90′ – Luis Alberto lascia il posto a Badelj;

84′ – Esce anche Ciro Immobile: al suo posto entra Caicedo.

82′ – Primo cambio per Inzaghi: esce Milinkovic per Murgia.

81′ – Ultimo cambio per i canarini: entra Soddimo per Cassata.

70′ – Doppio cambio per Longo: Zampano per Ghiglione e Perica per Ardaiz.

64′ – Acerbi che peccato! Luis Alberto da calcio d’angolo spennella la palla in area. Il difensore biancoceleste ci arriva ma la calcia alta.

59′ – Tiro potente di Milinkovic da fuori area. Sportiello respinge con i pugni.

48′ – GOOOOOOL! LAZIO IN VANTAGGIO CON LUIS ALBERTO!

45′ – Inizia il secondo tempo, nessun cambio.

IL PRIMO TEMPO

47′ – Finisce il primo tempo, il risultato resta sullo 0-0.

46′ – Da calcio d’angolo Frosinone pericoloso con Perica.

45′ – Due minuti di recupero.

44′ – Porta del Frosinone stregata. Immobile ci prova in due occasioni in pochi secondo ma la palla non riesce a gonfiare la rete.

42′ – Ancora Milinkovic! Il serbo sfiora l’incrocio dei pali con un tiro da fuori area. Palla che finisce alta.

36′ – Milinkovic ci prova da fuori area, il tiro finisce fuori di un soffio.

34′ – Incredibile errore di Immobile che, servito da Lulic, manca la porta.

25′ – Clamoroso errore sotto porta di Milinkovic che, servito da Immobile, sbaglia clamorosamente davanti a Sportiello.

19′ – Il secondo giallo del match è per Parolo, che colpisce da dietro l’avversario.

17′ – Palo di Parolo! Lulic serve il centrocampista al limite dell’area ma il numero 16 biancoceleste sbaglia clamorosamente colpendo il legno!

15′ – Cassata ci prova dalla breve distanza, Strakosha è reattivo.

6′ – Calvarese si rivolge al Var che conferma la sua decisione: è fuorigioco.

5′ – Annullato il gol di Milinkovic per fuorigioco.

3′ – Il primo giallo del match è comminato a Brighenti per un fallo du Radu.

1′ – Partiti! La Lazio attacca da destra verso Curva Nord.