CRONACA. Lazio-Inter 0-3: i nerazzurri conquistano l’Olimpico con Icardi e Brozovic (FOTO)

LAZIO INTER FORMAZIONI – La decima giornata di Serie A si chiude all’Olimpico con l’attesissimo posticipo tra Lazio ed Inter. Le due formazioni, dopo essersi contese l’accesso alla Champions lo scorso anno, si ritrovano una contro l’altra per giocarsi il terzo posto in classifica. La squadra di Spalletti arriva nella capitale con un punto in più rispetto ai biancocelesti: sarà più che mai una sfida vera.

Serie A Tim, 10a giornata

Lazio-Inter, ore 20:30, stadio Olimpico

Arbitro: Massimiliano Irrati.

Assistenti: Vuoto-Manganelli

IV Uomo: Manganiello

V.A.R.: Rocchi

A.V.A.R.: Alassio

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO: 1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 77 Marusic, 21 Milinkovic-Savic, 16 Parolo, 25 Badelj, 19 Lulic; 20 Caicedo; 17 Immobile. A disposizione: 23 Guerrieri, 24 Proto, 4 Patric, 5 Lukaku, 7 Berisha, 10 Luis Alberto, 11 Correa, 13 Wallace, 15 Bastos, 22 Caceres, 32 Cataldi, 96 Murgia. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Leiva, Durmisi

Squalificati: –

Diffidati: –

INTER: 1 Handanovic; 2 Vrsaljko, 23 Miranda, 37 Skriniar, 18 Asamoah; 8 Vecino, 77 Brozovic; 16 Politano, 15 Joao Mario, 44 Perisic; 9 Icardi. A disposizione: 27 Padelli, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 10 Lautaro, 11 Keita, 13 Ranocchia, 20 Borja Valero, 29 Dalbert, 33 D’Ambrosio, 87 Candreva. Allenatore: Luciano Spalletti

Indisponibili: Nainggolan

Squalificati: –

Diffidati: –

LA CRONACA

94’ – Finisce qui l’incontro.

90’ – 4 minuti di recupero.

87’ – Doppio cambio per l’Inter: fuori Politano e Vecino, dentro Keita e Gagliardini

77’ – Ultimo cambio per Inzaghi: fuori Radu, dentro Bastos

77’ – Azione prolungata della Lazio, Milinkovic la conclude calciando alle stelle

73’ – Azione coast to coast di Correa, Handanovic di piede respinge la conclusione del Tucu, poi Immobile calcia alto

71’ – Fallo di Cataldi su Vecino, giallo per il laziale

70’ – TERZO GOL DELL’INTER – Icardi trova la sua doppietta personale, ben imbeccato in area da Borja Valero

69’ – Secondo cambio Lazio: fuori Caicedo, dentro Correa

67’ – Marusic calcia forte di destro, Handanovic in angolo

65’ – La Lazio sbaglia l’uscita, Politano calcia violento da dentro l’area ma la palla finisce abbondantemente alta

61’ – Cross di Vrsaljko, Lulic devia in angolo. Sugli sviluppi Strakosha non ha problemi sul colpo di testa di Icardi

55’ – Primo cambio per Spalletti: esce Joao Mario entra Borja Valero

54’ – Miranda prende in pieno Caicedo, punizione dal limite per la Lazio. Cataldi prende Milinkovic, palla innocua sul fondo

52’ – Marusic in area per Milinkovic, conclusione abbondantemente a lato

48’ – Fallo di Radu su Vrsaljko che reagisce. Ammoniti entrambi

46’ – Skriniar atterra Immobile all’ingresso dell’area di rigore, punizione. Bel tiro di Cataldi, Handanovic risponde presente

45’ – Si riparte senza cambi

SECONDO TEMPO

46’ – Finisce il primo tempo sotto un autentico diluvio

45’ – 1 minuto di recupero

40’ – RADDOPPIO DELL’INTER – Sugli sviluppi del corner, Milinkovic libera l’area ma la palla finisce a Brozovic che dal limite manda il pallone all’angolino

39’ – Icardi serve Vecino che scarica un destro potente da dentro l’area, Strakosha para in angolo

36’ – Vecino impatta di testa la punizione di Politano, Strakosha salva respingendo di pugno

33’ – Badelj non ce la fa, in campo Cataldi

32’ – Si ferma Badelj, staff biancoceleste in campo

30’ – Immobile ammonito per proteste

28’ – GOL DELL’INTER. Perisic gioca la palla in area per Vecino che ha tutto il tempo di toccare per Icardi il quale deve solo depositare in rete. 0-1

25’ – Marusic, dribbling e scatto sulla fascia. Asamoah lo atterra e viene ammonito

22’ – Ripartenza Inter sull’asse Icardi-Perisic, il tiro di quest’ultimo dal limite accarezza il palo e va sul fondo

18’ – Caicedo strappa palla a Brozovic e riparte in contropiede: il nerazzurro lo atterra e prende il giallo

16’ – Verticalizzazione illuminante di Milinkovic per Immobile che davanti a Handanovic manda a lato di un soffio

15’ – Contropiede Inter, Brozovic guadagna un angolo

14’ – Immobile cerca il cross in area per Caicedo, Miranda devia in angolo.

12’ – Milinkovic strappa il pallone a Vecino e riparte in contropiede, poi l’assist di Lulic per Immobile è impreciso

8’ – Un cross basso di Perisic attraversa tutta l’area piccola, Icardi, posizionato sul secondo palo, non arriva per un soffio

5’ – Calcio di punizione per la Lazio dalla sinistra, il cross di Badelj finisce tra le braccia di Handanovic

4’ – Si affaccia in avanti la Lazio, fuorigioco di Parolo su assist di Lulic

2’ – Vrsaljko gioca in area per Icardi che gira alto sulla traversa

1’ – Si parte! Primo pallone dell’Inter

IL PREGARA

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 – Buone notizie: ha smesso di piovere sulla Capitale: si è trattato di un acquazzone intenso ma breve.

AGGIORNAMENTO ORE 19.50 – Ha cominciato a piovere intensamente sull’Olimpico, a poco meno di un’ora dal fischio d’inizio.