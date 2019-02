CRONACA Lazio-Milan 0-0: dentro Caicedo, fuori Immobile (FOTO)

LAZIO MILAN – Stasera alle 21, allo stadio Olimpico di Roma, andrà in scena la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Milan, in attesa dell’altra gara tra Fiorentina e Atalanta. I match di ritorno sono fissati per il prossimo 24 aprile. I biancocelesti entrano nella settimana del derby con un’infermeria piena ma le buone notizie iniziano ad arrivare: in difesa rientra Bastos, oggi titolare.

Dallo stadio Olimpico

Michela Santoboni e Marco Barbaliscia

STADIO OLIMPICO ROMA

26 FEBBRAIO 2019

ORE 21.00

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Bastos, Acerbi; Romulo, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Correa, Immobile.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini.

Arbitro: Orsato

Assistenti: Manganelli–Ranghetti

IV Uomo: Pairetto

V.A.R.: Calvarese

A.V.A.R.: Vuoto

LA CRONACA DELLA PARTITA

IL SECONDO TEMPO

81′ – Fuori Immobile, dentro Caicedo.

81′ – Ammonito Donnarumma per proteste.

80′ – Clamoroso palo di Immobile, ma è fuorigioco.

78′ – Bruttissimo fallo di Patric su Borini: ammonito. Giallo anche per Calabria per un giallo precedente.

73′ – Sostituzione per Gattuso: esce Suso per Castillejo. Cambia anche Inzaghi: dentro Luis Alberto per Parolo.

72′ – Romulo spreca una buona occasione con un tiro basso dal limite. Donnarumma con una parata blocca il pallone.

65′ – Milinkovic ci prova da fuori area, Donnarumma c’è.

52′ – Fallo in attacco di Milinkovic. La Lazio però continua ad attaccare.

45′ – Al via il secondo tempo: nessun cambio per le due compagini.

IL PRIMO TEMPO

45′ + 2 – Finisce il primo tempo. La gara è ferma sullo 0-0, ma la Lazio ha senza dubbio avuto più occasioni da gol degli avversari.

45′ – 2 minuti di recupero.

43′ – Fallo di Romagnoli su Correa: Orsato estrae il giallo.

39′ – Anche Leiva partecipa al festival dei tiri da fuori. Senza fortuna, come i compagni fino ad ora.

38′ – Ancora la Lazio con Parolo che calcia dalla distanza. Stavolta la palla finisce alta sopra la traversa.

37′ – Altra occasione ghiotta per la Lazio con Milinkovic che tira sempre alla destra del portiere rossonero. La palla fa la barba al palo!

34′ – Il primo giallo del match è indirizzato a Parolo.

31′ – Incredibile fallo in area su Correa che viene atterrato. Per Orsato non è rigore!

28′ – Primo cambio forzato per Gattuso: entra Chalanoglu per Kessie infortunato.

27′ – Clamorosa occasione per la Lazio con Immobile che non riesce a centrare la porta! La palla finisce alla destra di Donnarumma.

24′ – Gran recupero di Patric a metà campo che poi si lancia verso la porta difesa da Donnarumma e tira rasoterra. La palla finisce di poco a lato.

22′ – Ci prova la Lazio con Parolo, ma il tiro del centrocampista biancoceleste è fuori di molto.

20′ – I problemi fisici di Kessie costringono l’arbitro a fermare la gara, si riparte.

11′ – Fallo da ultimo uomo su Immobile. L’arbitro però non è dello stesso avviso e lascia correre.

1′ – Si parte! La Lazio attaccherà da Curva Nord a Curva Sud!