CRONACA Lazio-Roma 3-0: il derby è biancoceleste! (FOTO e VIDEO)

LAZIO ROMA FORMAZIONI – La Capitale ha vissuto uno dei derby più attesi degli ultimi anni. La Lazio ha imposto fin da subito il suo gioco, chiudendo il primo tempo in vantaggio con il gol di Caicedo. Nel secondo tempo è arrivato il raddoppio con Immobile su rigore e il terzo, meraviglioso gol, di Cataldi. Roma è biancoceleste!!!

Dallo Stadio Olimpico

Michela Santoboni

Serie A, 26a giornata

Stadio Olimpico, Roma – Sabato 1 marzo 2019, ore 20:30

ARBITRO: Mazzoleni ASSISTENTI: Vuoto e Paganessi IV UOMO: Chiffi VAR: Calvarese AVAR: Peretti

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Correa. A disp. Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Patric, Durmisi, Romulo, Jordao, Cataldi, Badelj, Parolo, Immobile, Neto. All. Inzaghi.



INDISPONIBILI: Lukaku, Wallace, Berisha.

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: Immobile, Luis Alberto, Leiva, Badelj.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy. A disp. Mirante, Fuzato, Santon, Marcano, Karsdorp, Coric, Nzonzi, Pastore, Perotti, Kluivert, Schick. All. Di Francesco.



INDISPONIBILI: Under

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: Fazio, Zaniolo, Florenzi, Manolas, Dzeko.

MARCATORI: 12′ Caicedo, 72′ Immobile.

AMMONITI: Juan Jesus (R), Lulic (L), Milinkovic (L).

LA CRONACA DELLA PARTITA

IL SECONDO TEMPO

95′ – È FINITA!!! 3-0!!! ROMA È BIANCOCELESTE!

93′ – Altro giallo per Kolarov, che lascia il campo per somma di ammonizioni.

91′ – Ammoniti Dzeko, Radu e Kolarov.

90′ – Saranno 5 i minuti di recupero.

89′ – Cartellino giallo per Cataldi per essersi tolto la maglietta durante l’esultanza.

89′ – GOOOOOOOL!!! Danilo Cataldi!!!

81′ – Dentro Schick, fuori El Shaarawy

77′ – Ultimo cambio per Inzaghi: esce Correa per Cataldi.

76′ – Ammonito anche Milinkovic per un fallo su El Shaarawy.

72′ – GOOOOOOL! Immobile dagli 11 metri non sbaglia! 2-0 Lazio!

71′ – CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO e GIALLO PER FAZIO! Il giallorosso atterra davanti a Olsen Correa. Batterà Immobile.

69′ – Secondo cambio anche per Izaghi: esce Luis Alberto per Parolo.

68′ – Ancora la Roma pericolosissima con Dzeko! Che rischio la Lazio da calcio d’angolo!

66′ – Che colpo Florenzi! Da metà campo parte un razzo verso la porta biancocelesti, Strakosha è miracoloso.

65′ – Secondo cambio per la Roma: esce De Rossi per Pastore.

63′ – Anche Inzaghi cambia: esce Caicedo per Immobile.

61′ – Di Francesco effettua il primo cambio: entra Perotti per l’infortunato Zaniolo.

60′ – Errore di Radu, Zaniolo ne approfitta ed entra in area. Il suo tiro debole finisce nelle mani di Strakosha.

58′ – El Shaarawy si rende pericoloso fuori dall’area di rigore con un rasoterra potente, Strakosha la mette in angolo.

55′ – Ammonito Lulic per un fallo su Pellegrini.

47′ – Parte forte la Roma con Zaniolo che mette in difficoltà Strakosha. La palla finisce di poco fuori.

45′ – Al via il secondo tempo, nessun cambio per le due compagini.

IL PRIMO TEMPO

45′ + 6 – Finisce il primo tempo, decide il derby al momento il gol di Caicedo al 12′.

45′ – Un minuto di recupero.

41′ – E’ una partita che le due compagini stanno giocando a viso aperto. La Roma cerca il pareggio ma non riesce ad essere incisiva in area di rigore, la Lazio riparte e si rende pericolosa in contropiede.

31′ – Gioco fermo, entrano in campo i sanitari per prestare soccorso a Caicedo, atterrato da Juan Jesus a metà campo. Intanto Inzaghi ne approfitta per parlare animatamente a bordo campo con Luis Alberto.

25′ – Calcio di punizione per la Roma da posizione interessante. Pellegrini però la spedisce dritta dritta tra le braccia dell’estremo difensore biancoceleste.

23′ – Occasione per la Roma con Dzeko che impegna Strakosha in un tiro rasoterra. Il portiere biancoceleste si fa trovare pronto.

13′ – Lo stadio e i giocatori si fermano in ricordo di Davide Astori. Grande partecipazione di tutti in memoria del capitano della Fiorentina morto un anno fa.

12′ – GOOOOOOL! Lazio in vantaggio! Perfetta l’intesa tra Correa e Caicedo! Nulla può Olsen a tu per tu con l’attaccante biancoceleste.

10′ – Altra occasione per la squadra di Inzaghi con Caicedo che lamenta una spinta in area. Per il direttore di gara è solo calcio d’angolo.

5′ – Ottima punizione per la Lazio: Correa viene atterrato da Juan Jesus al limite dell’area di rigore giallorossa.

3′ – Inizia bene la Lazio, che conquista il primo calcio d’angolo con Milinkovic.

1′ – Al via il 150esimo derby della Capitale: la Lazio attaccherà da Curva Nord a Curva Sud.

IL PREGARA

AGGIORNAMENTO ORE 19.59 – Anche la Roma scende sul rettangolo verde di gioco a poco più di mezz’ora dal fischio d’inizio.





AGGIORNAMENTO ORE 19.55 – Tutto pronto all’Olimpico: la Lazio scende in campo per il riscaldamento.